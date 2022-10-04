Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki sezonun ilk maçında Yunan ekibi AEK'yı 91-88 mağlup etti. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele, yeşil-kırmızılıların geçen sezon aldığı 2 maçlık ceza nedeniyle seyircisiz oynandı.
Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Karşıyaka'dan Kuzminskas, AEK'dan Fraizer üst üste 3 sayılık basketlerle takımlarını sırtladı. Fraizer ve Mitchell'in etkili performanslarıyla öne geçen Yunan ekibi, ilk periyodu 21-15 önde tamamladı. İkinci periyodun başında AEK farkı 7 sayıya kadar çıkarsa da McCollum'un devreye girmesiyle farkı eriten İzmir ekibi, devrenin bitimine 5 dakikada kala Kenan Sipahi'nin üçlüğüyle skoru 30-30'a getirip ardından Kuzminskas'ın üçlüğüyle 33-30 öne geçti. Çekişmeli geçen periyot, Delgado'nun son saniyede tiplediği topla 42-42 berabere bitti. Üçüncü periyodun başında Pınar Karşıyaka, McCollum'un müthiş performansıyla 10 sayı farkla öne geçti. Farkı kapatan Yunan ekibi periyodun bitimine 2 dakika kala yeniden 65-64 üstünlüğü yakaladı. Jaylon Brown'ın üçlüğüyle kendine gelen yeşil-kırmızılılar, McCollum'un basketiyle dördüncü periyoda 69-65 önde başladı. Son periyotta AEK'nın farkı erittiği anlarda Jaylon Brown, Vitto Brown, Delgado ve McCollum'la kritik sayılar bulan Karşıyaka, salondan 91-88 galip ayrıldı.
Pınar Karşıyaka gruptaki ikinci maçında 12 Ekim Çarşamba günü Almanya'da Telekom Baskets Bonn'a konuk olacak.
SALON: Mustafa Kemal Atatürk
HAKEMLER: Antonio Conde (İspanya), Fernando Calatrava (İspanya), Marek Kukelcik (Slovakya)
PINAR KARŞIYAKA: Kenan Sipahi 7, Jaylon Brown 17, Kuzminskas 13, Vitto Brown 8, Delgado 17, McCollum 29, Flatten, Thomas, Berkan
AEK: Frazier 16, Mitchell 19, Williams 17, McGriff 11, Persidis, Madsen 10, Strelnieks 15, Filippakos, Koniaris, Papadakis, Petropoulos
1'İNCİ PERİYOT: 15-21
İLK YARI: 42-42
3'ÜNCÜ PERİYOT: 69-65
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