Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Karşıyaka'dan Kuzminskas, AEK'dan Fraizer üst üste 3 sayılık basketlerle takımlarını sırtladı. Fraizer ve Mitchell'in etkili performanslarıyla öne geçen Yunan ekibi, ilk periyodu 21-15 önde tamamladı. İkinci periyodun başında AEK farkı 7 sayıya kadar çıkarsa da McCollum'un devreye girmesiyle farkı eriten İzmir ekibi, devrenin bitimine 5 dakikada kala Kenan Sipahi'nin üçlüğüyle skoru 30-30'a getirip ardından Kuzminskas'ın üçlüğüyle 33-30 öne geçti. Çekişmeli geçen periyot, Delgado'nun son saniyede tiplediği topla 42-42 berabere bitti. Üçüncü periyodun başında Pınar Karşıyaka, McCollum'un müthiş performansıyla 10 sayı farkla öne geçti. Farkı kapatan Yunan ekibi periyodun bitimine 2 dakika kala yeniden 65-64 üstünlüğü yakaladı. Jaylon Brown'ın üçlüğüyle kendine gelen yeşil-kırmızılılar, McCollum'un basketiyle dördüncü periyoda 69-65 önde başladı. Son periyotta AEK'nın farkı erittiği anlarda Jaylon Brown, Vitto Brown, Delgado ve McCollum'la kritik sayılar bulan Karşıyaka, salondan 91-88 galip ayrıldı.

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