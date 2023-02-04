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Haberler Basketbol

Pınar Karşıyaka: 94 - Beşiktaş Emlakjet: 90 | MAÇ SONUCU

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Pınar Karşıyaka, Beşiktaş Emlakjet'i 94-90 mağlup etti. Bu sonuçla Pınar Karşıyaka, ligde 13. galibiyetini aldı. Beşiktaş ise 14'üncü yenilgisini yaşadı.

Giriş: 04.02.2023 - 23:50 | Güncelleme: ABONE OL
Pınar Karşıyaka: 94 - Beşiktaş Emlakjet: 90 | MAÇ SONUCU
AA

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Yiğit Gönültaş

Pınar Karşıyaka: McCollum 18, Thomas Akyazılı 7, Angola 16 , Vittorio Brown 10, Delgado 15, Kenan Sipahi, Jaylon Brown 14 , Berkan Durmaz 14, Deniz Kılıçlı

Beşiktaş Emlakjet: Jackson-Cartwright 23, Whitehead 10, Akif Egemen Güven 15, Burak Can Yıldızlı 17, Sokolowski 8, Freeman 9, Samet Yiğitoğlu, Ömer Can İlyasoğlu, Usher 5, Okben Ulubay 3

1. Periyot: 23-25

Devre: 52-45

3. Periyot: 70-68

Karşılaşmanın ikinci periyodunda üst üste iki teknik faul alan Beşiktaş Emlakjet Başantrenörü Igor Milicic, diskalifiye edildi.

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