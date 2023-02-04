Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Yiğit Gönültaş

Pınar Karşıyaka: McCollum 18, Thomas Akyazılı 7, Angola 16 , Vittorio Brown 10, Delgado 15, Kenan Sipahi, Jaylon Brown 14 , Berkan Durmaz 14, Deniz Kılıçlı

Beşiktaş Emlakjet: Jackson-Cartwright 23, Whitehead 10, Akif Egemen Güven 15, Burak Can Yıldızlı 17, Sokolowski 8, Freeman 9, Samet Yiğitoğlu, Ömer Can İlyasoğlu, Usher 5, Okben Ulubay 3

1. Periyot: 23-25

Devre: 52-45

3. Periyot: 70-68

Karşılaşmanın ikinci periyodunda üst üste iki teknik faul alan Beşiktaş Emlakjet Başantrenörü Igor Milicic, diskalifiye edildi.