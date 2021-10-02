Müsabakaya Colson'un üst üste bulduğu 3 sayılık basketlerle başlayan Pınar Karşıyaka, 3. dakika içinde aradaki farkı 9 sayıya çıkardı: 11-2. Colson'un 19 sayı ürettiği ilk periyotta farkı 14 sayıya (27-13) kadar yükselten ev sahibi ekip, periyodu 28-15 üstün bitirdi.
İkinci periyodun başında farkı 20 sayıya yükselten (40-20) Pınar Karşıyaka, etkili oyunun sürdürdüğü periyodu 51-33 üstün tamamladı. Yeşil-kırmızılı ekipte 3 sayılık basketlerde 7'de 7 ile oynayan Colson, ilk devrede 30 sayı attı.
Üçüncü periyotta ilk 5 dakikayı 57-41 önde geçen Pınar Karşıyaka, periyodu da 70-57 galip bitirdi.
Son periyoda Hall ve Kartal'ın sayılarıyla 5-0'lık seriyle başlayan Bahçeşehir Koleji, etkili olduğu son periyotta aradaki farkı azaltmayı başardı. Konuk ekip, Bentil ve Berkay Candan'ın 3 sayılık basketlerinin ardından bitime 2 dakika 40 saniye kala Smith'in basketiyle farkı 1 sayı kadar indirdi: 76-75. Ancak M'Baye ve Colson'la sayılar bulan Pınar Karşıyaka, rakibinin kendisini yakalamasına izin vermedi ve müsabakadan 90-81 galip ayrıldı.
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Can Mavisu, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu
Pınar Karşıyaka: Taylor 9, Yunus Sonsırma 4, Colson 41, M'Baye 9, Semih Erden 9, Blackmon 11, Berkan Durmaz, Mahir Ağva, Can Korkmaz 4, Burak Can Yıldızlı, Mitchell 3
Bahçeşehir Koleji: Hall 4, Smith 10, Jones 11, Bentil 13, Oğuz Savaş 4, Kartal Özmızrak 10, Muhammed Baygül 15, Hadi Özdemir 1, Ahmet Safa Yılmaz 4, Berkay Candan 7, Erkan Yılmaz 2
1. periyot: 28-15
Devre: 51-31
3. periyot: 70-57
5 faulle çıkanlar: 35.36 Bentil, 38.45 Oğuz Savaş, 38.58 Muhammed Baygül, 39.53 Erkan Yılmaz (Bahçeşehir Koleji)
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!