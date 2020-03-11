11 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Karşılaşmanın ilk 2 dakikasını 6-5 önde geçen Pınar Karşıyaka önünde 8-0'lık seri yakalayan konuk ekip, 5. dakika içinde 13-6 üstünlük kurdu. Aradaki farkı 9 sayıya (16-7) çıkaran rakibi karşısında toparlanan yeşil-kırmızılı ekip, Metecan Birsen, Morgan ve M'Baye'nin sayılarına rağmen ilk periyodu 20-19 geride tamamladı.
İkinci periyoda 7-0'lık seriyle başlayan ve 26-20 üstünlük kuran Pınar Karşıyaka önünde Kiev Basket, 15. dakikada Pavlov'un 3 sayılık basketiyle 28-28 eşitliği sağladı. Tekrar üstünlüğü ele geçiren Pınar Karşıyaka, devreyi 38-32 önde bitirdi.
Üçüncü periyodun başında Taylor ve Triche'in 3 sayılık basketleriyle farkı 12 sayıya (44-32) çıkaran Pınar Karşıyaka, 25. dakikayı da 50-39 üstün geçti. Aradaki farkı 14 sayıya (55-41) kadar yükselten yeşil-kırmızılı ekip, periyodu da 57-49 önde tamamladı.
Son çeyrekte de üstünlüğünü devam ettiren Pınar Karşıyaka, rakibini 88-67 yenerek adını yarı finale yazdırdı.
Pınar Karşıyaka, yarı finalde Almanya'nın medi Bayreuth ile Romanya'nın U-BT Cluj Napoca ekipleri arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Andris Aunkrogers (Letonya),Petr Hrusa (Çekya),Anastasios Manos (Yunanistan)
Pınar Karşıyaka: Taylor 10, Crocker 3, Kennedy 10, Nusret Yıldırım 2, Morgan 13, Metecan Birsen 16, M'Baye 10, Yunus Sonsırma 5, Semih Erden 4, Triche 15, Onuralp Bitim
Kiev Basket: Klassen, Hill 12, Pavlov 23, Shepherd 2, Petrov 6, Bliznyuk 2, Krutous 5, Pustozvonov 12, Kondrakov 2, Zaiets 3
1. Periyot: 19-20
Devre: 38-32
3. Periyot: 57-49
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