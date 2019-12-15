15 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Pınar Karşıyaka: 84 - Darüşşafaka Tekfen: 78
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Fatih Arslanoğlu, Semih Vural
Pınar Karşıyaka: Taylor 18, Triche 10, Metecan Birsen, M'Baye 16, Morgan 17, Yunus Sonsırma 11, Semih Erden, Onuralp Bitim, Kennedy 9, Nusret Yıldırım 3
Darüşşafaka Tekfen: Kartal Özmızrak 11, Sinan Güler 12, Colson 11, Jones 17, Hamilton 8, Mahir Ağva 4, Ramirez 3, Berk Demir, Erkan Veyseloğlu, Doğuş Özdemiroğlu 4, Lamb 8
1. Periyot: 22-29
Devre: 39-39
3. Periyot: 63-55
ING Basketbol Süper Ligi 12. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, Darüşşafaka Tekfen'i 84-78 mağlup etti.
Karşılaşmanın başında 3 sayılık basketlerle sayı üreten iki takımdan Darüşşafaka Tekfen, ilk 3 dakikalık bölümü 10-8 üstün geçti. Son 3 dakikaya 21-19 önde giren konuk ekip, Jones'la etkili olduğu bölümdeki performansıyla periyodu 29-22 üstün bitirdi.
İkinci periyotta daha etkili olan Pınar Karşıyaka, Yunus Sonsırma'nın üst üste bulduğu 3 sayılık basketlerin ardından Morgan'ın smaç basketiyle 16. dakikada 32-31 üstünlük kurdu. Her iki takımın da karşılıklı basketler bulduğu periyot 39-39 eşitlikle tamamlandı.
Üçüncü periyodun başında savunmada ve hücumda etkili bir oyun ortaya koyan Pınar Karşıyaka, M'Baye'nin 3 sayılık basketiyle 24. dakikada farkı 7 sayıya çıkardı: 49-42. Kalan bölümde aradaki farkı 11 sayıya yükselten (61-50) ev sahibi ekip, periyodu 63-55 önde bitirdi.
Son periyodun başında Pınar Karşıyaka, Yunus Sonsırma ve Nusret Yıldırım'ın 3 sayılık basketleriyle 32. dakikada farkı 14 sayıya çıkardı: 71-57. Konuk ekibin aradaki farkı indirdiği müsabakanın son 3 dakikasına 76-69 üstün giren Pınar Karşıyaka, salondan 84-78 galip ayrıldı.
Bu arada, müsabakayı takip eden 104 yaşındaki Meliha Şardağı'na devre arasında üzerinde isminin yazılı olduğu forma hediye edildi.
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