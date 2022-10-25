İkinci çeyreğe McCollum'un 10 sayısıyla başlayan ve aradaki farkı 8 sayıya yükselten (36-28) Pınar Karşıyaka'ya 7-0'lık seriyle cevap veren İtalyan ekibi, 15. dakikada farkı 1 sayıya kadar indirdi: 36-35. Rakibinin kendisini yakalamasına izin vermeyen yeşil-kırmızılı ekip, devreyi 46-42 üstün bitirdi.

Son çeyreğin başında farkı 12 sayıya (65-53) yükselten yeşil-kırmızılı ekip karşısında daha etkili olan İtalyan temsilcisi, 36. dakika içinde farkı 2 sayıya kadar indirdi: 72-70. Ancak üstünlüğü bırakmayan Pınar Karşıyaka, müsabakayı 83-76 kazandı.