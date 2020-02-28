28 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Müsabakaya etkili başlayan Pınar Karşıyaka, Taylor ve Kennedy'nin basketleriyle ilk periyodun son 3 dakikasına 9 sayı farkla 19-10 önde girdi. Kalan bölümde Uğur Can Öğüt'le 10 sayı bulan rakibi karşısında üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, periyodu 25-20 önde bitirdi.
İkinci periyotta 14. dakikada aradaki farkı 1 sayıya kadar indiren (29-28) rakibi karşısında 5-0'lık seri yakalayan Pınar Karşıyaka, son 5 dakikaya 34-28 üstün girdi. Yeşil-kırmızılı takım devreyi de 42-35 galip tamamladı.
Üçüncü periyoda Taylor ve Crocker'ın sayılarıyla 6-0'lık seriyle başlayan ve farkı 13 sayıya çıkaran (48-35) Pınar Karşıyaka, 26. dakikayı Morgan'ın basketiyle 17 sayı farkla 59-42 üstün geçti. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, periyodu 67-48 üstün bitirdi.
Son periyotta aradaki farkı 21 sayıya (72-51) kadar yükselten Pınar Karşıyaka, son 5 dakikasına 74-57 önde girdiği müsabakadan 82-72 galip ayrıldı.
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Zafer Yılmaz, Sinan İşgüder, Çağrı Hekimoğlu
Pınar Karşıyaka: Taylor 12, Crocker 12, Kennedy 18, Nusret Yıldırım 4, Morgan 8, Metecan Birsen 7, Yunus Sonsırma 5, Semih Erden 8, Onuralp Bitim 2, M'Baye 6, Adem Bona
Gaziantep Basketbol: Buford 9, Orhan Haciyeva, Vasiliauskas 9, Rich 2, Buva 6, İsmail Cem Ulusoy 3, Murat Göktaş, Jelovac 16, Erol Can Çinko 5, Metehan Akyel 4, Can Uğur Öğüt 18
1. periyot: 25-20
Devre: 42-35
3. periyot: 67-48
5 faulle çıkanlar: 37.25 Metehan Akyel, 39.52 Can Uğur Öğüt (Gaziantep Basketbol)
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