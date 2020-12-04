AA

Pınar Karşıyaka: 82 - Bahçeşehir Koleji: 79

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Mehmet Keseratar, Serhat Büker, Can Mavisu

Pınar Karşıyaka: Taylor 28, Yunus Sonsırma 3, Metecan Birsen 3, M'Baye 14, Morgan 17, Mahir Ağva 4, Kennedy 13, Henry

Bahçeşehir Koleji: İsmet Akpınar, Thomas Akyazılı 5, Aldridge 10, Jones 16, Owens 9, Hadi Özdemir, Rıdvan Öncel 4, Green 20, Burak Can Yıldızlı 9, Erkan Yılmaz 6

1. Periyot: 13-19

Devre: 34-39

3. Periyot: 51-51

5 faulle çıkanlar: 35.16 İsmet Akpınar, 39.11 Owens (Bahçeşehir Koleji),37.03 Henry (Pınar Karşıyaka)

Müsabakaya 5-0'lık seriyle başlayan Bahçeşehir Koleji, 7 sayılık farka (15-8) ulaştığı periyodu 19-13 üstün tamamladı.

İkinci periyodun başında Yunus ve Morgan'la aradaki farkı 1 sayıya indiren (19-18) rakibinin kendisini yakalamasına izin vermeyen Bahçeşehir Koleji, etkili oyunuyla aradaki farkı tekrar açtı. Green Erkan Yılmaz'ın 3 sayılık basketleriyle 17. dakikada farkı 11 sayıya çıkaran (35-24) konuk ekip, devreyi 39-34 önde bitirdi.

Üçüncü periyoda M'Baye, Kennedy ve Taylor'ın basketleriyle 9-0'lık seriyle başlayan Pınar Karşıyaka, 24. dakikada 43-39 üstünlük kurdu. Her iki takımın da karşılıklı basketler ürettiği periyot Bahçeşehir Koleji'nden Burak Can Yıldızlı'nın son saniyede attığı basketle 51-51 eşitlikle tamamlandı.

Son periyoda Owens ve Jones'un sayılarıyla 5-0'lık seriyle başlayan Bahçeşehir Koleji, Green'in etkili olduğu bölümde son 4 dakikaya 11 sayı farkla 73-62 önde girdi. Yakaladığı 7-0'lık seriyle aradaki farkı azaltan Pınar Karşıyaka, Taylor'un basketiyle bitime 2 dakika kala farkı 1 sayıya düşürdü: 74-75. Pınar Karşıyaka'da Morgan faul atışlarından bulduğu sayılarla bitime 26 saniye kala 79-79 eşitliği yakaladı. Bahçeşehir Koleji'nin bir hücumdan faydalanamadığı müsabakanın son saniyesinde M'Baye'nin 3 sayılık basketiyle Pınar Karşıyaka müsabakadan 82-79 galip ayrıldı.