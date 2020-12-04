Pınar Karşıyaka: 82 - Bahçeşehir Koleji: 79
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Mehmet Keseratar, Serhat Büker, Can Mavisu
Pınar Karşıyaka: Taylor 28, Yunus Sonsırma 3, Metecan Birsen 3, M'Baye 14, Morgan 17, Mahir Ağva 4, Kennedy 13, Henry
Bahçeşehir Koleji: İsmet Akpınar, Thomas Akyazılı 5, Aldridge 10, Jones 16, Owens 9, Hadi Özdemir, Rıdvan Öncel 4, Green 20, Burak Can Yıldızlı 9, Erkan Yılmaz 6
1. Periyot: 13-19
Devre: 34-39
3. Periyot: 51-51
5 faulle çıkanlar: 35.16 İsmet Akpınar, 39.11 Owens (Bahçeşehir Koleji),37.03 Henry (Pınar Karşıyaka)
Müsabakaya 5-0'lık seriyle başlayan Bahçeşehir Koleji, 7 sayılık farka (15-8) ulaştığı periyodu 19-13 üstün tamamladı.
İkinci periyodun başında Yunus ve Morgan'la aradaki farkı 1 sayıya indiren (19-18) rakibinin kendisini yakalamasına izin vermeyen Bahçeşehir Koleji, etkili oyunuyla aradaki farkı tekrar açtı. Green Erkan Yılmaz'ın 3 sayılık basketleriyle 17. dakikada farkı 11 sayıya çıkaran (35-24) konuk ekip, devreyi 39-34 önde bitirdi.
Üçüncü periyoda M'Baye, Kennedy ve Taylor'ın basketleriyle 9-0'lık seriyle başlayan Pınar Karşıyaka, 24. dakikada 43-39 üstünlük kurdu. Her iki takımın da karşılıklı basketler ürettiği periyot Bahçeşehir Koleji'nden Burak Can Yıldızlı'nın son saniyede attığı basketle 51-51 eşitlikle tamamlandı.
Son periyoda Owens ve Jones'un sayılarıyla 5-0'lık seriyle başlayan Bahçeşehir Koleji, Green'in etkili olduğu bölümde son 4 dakikaya 11 sayı farkla 73-62 önde girdi. Yakaladığı 7-0'lık seriyle aradaki farkı azaltan Pınar Karşıyaka, Taylor'un basketiyle bitime 2 dakika kala farkı 1 sayıya düşürdü: 74-75. Pınar Karşıyaka'da Morgan faul atışlarından bulduğu sayılarla bitime 26 saniye kala 79-79 eşitliği yakaladı. Bahçeşehir Koleji'nin bir hücumdan faydalanamadığı müsabakanın son saniyesinde M'Baye'nin 3 sayılık basketiyle Pınar Karşıyaka müsabakadan 82-79 galip ayrıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!