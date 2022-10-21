İlk 5 dakikası 9-9 eşitlikle geçilen periyodun kalan bölümünde Ennis ve Braimoh'la etkili olan TOFAŞ, periyodu 21-13 üstün bitirdi.
İkinci periyodun başında Gray, Ennis ve Emre ile üst üste 3 sayılık basketler bulan konuk ekip, aradaki farkı açtığı periyodun son 2 dakikasına 18 sayı farkla 41-23 önde girdi. TOFAŞ, devreyi 41-28 galip tamamladı.
Üçüncü periyoda iyi başlayan Pınar Karşıyaka 24. dakikada aradaki farkı 7 sayıya (42-49) indirmesine rağmen, TOFAŞ farkı 15 sayıya (60-45) kadar çıkardığı periyodu 62-49 önde bitirdi.
Son periyotta rakibine 5 sayı şansı verdiği bölümde 14 sayı bulan ev sahibi ekip, 35. dakikada Vito Brown'un 3 sayılık basketiyle farkı 4 sayıya kadar indirdi: 63-67. Ancak farkın kapanmasına izin vermeyen TOFAŞ, müsabakadan 83-72 galip ayrıldı.
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Ahmet Tatlıcı, Göksun Öz
Pınar Karşıyaka: Jaylon Brown 16, McCollum 24, Berkan Durmaz 2, Vitto Brown 16, Delgado 6, Flatten 1, Thomas Akyazılı 2, Kenan Sipahi 5
TOFAŞ: Gray 32, Berk Uğurlu 2, Milaknis 8, Braimoh 16, Toure 1, Emre Tanışan 3, Tevfik Akdamar 3, Ennis 18, Mustafa Kurtuldum
1. Periyot: 13-21
Devre: 28-41
3. Periyot: 49-62
5 faulle çıkanlar: 32.46 Emre Tanışan (TOFAŞ), 35.42 Vitto Brown, 37.29 Thomas Akyazılı, 38.46 Jaylon Brown (Pınar Karşıyaka)
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!