Antalya'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen turnuvanın ikinci hazırlık organizasyonunda Fenerbahçe Beko, Pınar Karşıyaka ile karşı karşıya geldi.

Etkili bir oyun sergileyen Pınar Karşıyaka, rakibini 72-65 mağlup etti.

Organizasyon 13 Eylül'deki final karşılaşması ile tamamlanacak.

Salon: Gloria Sports Arena

Hakemler: Boris Ryahyk (Ukrayna),Uros Nikolic (Sırbistan),Hüseyin Çelik

FenerbahçeBeko: Hamilton 8, Brown 10, Westerman 6, Melih Mahmutoğlu 16, Biberoviç, Pierre 1, Barthel 2, Vesely 7, Eddie 6, Ali Muhammed 2, Ahmet Düverioğlu 2, Ulanovas 5,

Pınar Karşıyaka: Metecan Birsen 7, Morgan 12, Arca Tülüoğlu, Mahir Agva, Semih Erden 5, Onuralp Bitim, Kennedy 12, Taylor 12, Henry 12, Mbaye 6, Yunus Emre Sonsırma 6, Nusret Yıldırım.

1. Periyot: 17-21

Devre: 34-43

3. Periyot: 46-57