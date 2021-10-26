Karşılaşmaya daha etkili başlayan Pınar Karşıyaka, 4. dakikayı 15-8 üstün geçti. Konuk ekip, Thomasson, Fransico ve Bako'nun sayılarıyla aradaki farkı 1 sayıya kadar indirse de (15-14) yeşil-kırmızılı ekip, Roll ve Blackmon'ın sayılarıyla periyodu 20-16 üstün bitirdi.
Karşılıklı basketlerle başlayan periyotta 28-28 beraberliği yakalayan rakibi karşısında Pınar Karşıyaka, son 5 dakikaya Can Korkmaz'ın 3 sayılık basketiyle 31-28 önde girdi. Üstünlüğünü sürdüren Pınar Karşıyaka devreyi 35-34 galip tamamladı.
Üçüncü periyoda 6-0'lık seriyle başlayan ve 40-35 üstünlük kuran BAXI Manresa aradaki farkı 6 sayıya kadar çıkardı: 44-38. Farkın daha fazla açılmasına izin vermeyen Pınar Karşıyaka, etkili oyunuyla 29. dakikada Burak Can Yıldızlı'nın basketiyle 53-52 öne geçti. Pınar Karşıyaka periyodu 55-52 üstün geçti.
Son periyoda Mitchell'ın basketleriyle başlayan Pınar Karşıyaka 59-52 üstünlük kurduğu periyodun son 5 dakikasına 63-61 önde girdi. İki takımın da sayı üretmekte zorlandığı son bölümde BAXI Manresa bitime 1 dakika 17 saniye kala Valtonen'in 3 sayılık basketiyle 68-67 öne geçti. İspanyol temsilcisi müsabakadan 72-67 galip ayrıldı.
Sakatlığı nedeniyle Semih Erden'in forma giymediği Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca da cezası nedeniyle müsabakayı tribünden takip etti.
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Oskars Lucis (Letonya), Alexandre Deman (Fransa)
Pınar Karşıyaka: Taylor 6, Yunus Sonsırma, Colson 8, M'Baye 14, Mitchell 18, Blackmon 2, Roll 12, Mahir Ağva, Can Korkmaz 3, Burak Can Yıldızlı 2, Berkan Durmaz 2
BAXI Manresa: Thomasson 10, Perez 2, Valtonen 7, Maye 14, Sima 5, Bako 4, Francisco 9, Garcia, Jou 6, Martinez 5, Moneke 10, Steinbergs
1. Periyot: 20-16
Devre: 35-34
3. Periyot: 55-52
5 Faulle çıkan: 39.44 Taylor (Pınar Karşıyaka)
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