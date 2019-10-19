19 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Pınar Karşıyaka : 105 - Sigortam.net İTÜ Basket: 67
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Serkan Emlek, Can Mavisu, Hüseyin Çelik,
Pınar Karşıyaka: Metecan Birsen 9, Morgan 7, Triche 19, Taylor 16, Nusret Yıldırım 2, Yunus Emre Sonsırma 2, Semih Erden 7, Onuralp Bitim 24, Kennedy 8, Baye 9, Arca Tülüoğlu, Görkem Doğan 2
Sigortam.net İTÜ Basket: Dillard 13, Cenk Akyol 3, Huff 2, Goodwin 18, Coleby 16, Burak Selen 8, Semih Say, Mehmet Yağmur, Oğulcan Baykan 2, Ramazan Tekin 5, Evrim Berk Özkan
1. Periyot: 30-9
Devre: 60-28
3. Periyot: 84-46
Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi Pınar Karşıyaka, Triche'nin sayılarıyla ilk 4 dakikada 8-0 üstünlük sağladı. Morgan'ın da iyi oyunuyla rakibine 20 sayı (25-5) üstünlük kuran ev sahibi ekip, ilk periyodu 30-9 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte de performansını sürdüren Pınar Karşıyaka, Triche, Taylor ve Baye'nin basketleriyle 28 sayı farkı yakalayıp, devreye de 60-28 önde girdi.
Devre dönüşü sayılar bulup farkı azaltmaya çalışan Sigortam.net İTÜ Basket'e karşılık veren Pınar Karşıyaka, bulduğu sayılarla skoru 69-37'ye getirdi. Ev sahibi ekip, üçüncü periyotu da 38 sayı farkla 84-46 üstünlükle tamamladı.
Pınar Karşıyaka, son periyotta Taylor, Triche ve Onuralp Bitim'in etkili oyunuyla maçı 105-67 kazandı.
Pınar Karşıyaka bu galibiyetle ligde oynadığı tüm maçları kazanarak puanını 8'e çıkardı.
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