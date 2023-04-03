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Pınar Karşıyaka, 100 sayı atmayı çok seviyor

Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon 5 maçta 100 ve üzeri sayı atan tek takım konumunda bulunuyor

Giriş: 03.04.2023 - 11:04 | Güncelleme: ABONE OL
Pınar Karşıyaka, 100 sayı atmayı çok seviyor
İHA

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, hafta sonunda karşılaştığı Merkezefendi Belediyesi Basket’i 109-101 mağlup etti. Böylece Kaf-Kaf, bu sezon 5. kez bir maçta 100 sayının üzerinde skor üretmiş oldu. Daha önceki dört maçta yeşil-kırmızılılar, 8. hafta mücadelesinde A. Efes'i 112 sayı, 14. hafta müsabakasında Büyükçekmece'yi 104 sayı, 17. hafta mücadelesinde Galatasaray'ı103 sayı kaydederek mağlup ederken, 20. hafta karşılaşmasında da Fenerbahçe Beko’yu 102 sayı atarak mağlup etmişti. Bu sonuçlarla birlikte Pınar Karşıyaka, ligdeki tüm takımlar arasında skorda en fazla üç haneli sayıları bulan takım konumunda zirvede yer alıyor.

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