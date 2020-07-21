Pınar Gültekin'in kayıp olduğu ile ilgili ilk paylaşımlar 2 gün önce arkadaşları tarafından sosyal medyada yapıldı. Pınar Gültekin'in kayboluşunun 5. gününde acı haber geldi. Muğla'nın Ula ilçesinde, 5 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) cansız bedeni Menteşe ilçesinde ormanlık alanda bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı (32) çıktı. Şüphelinin bir süre önce kendisini terk eden Pınar ile yeniden birlikte olmak istediği ancak genç kızın reddetmesi üzerine cinayeti işlediği belirlendi. Şüpheli, Gültekin'i elleriyle boğup, öldürdüğünü, ormanlık alanda cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf etti.

PINAR GÜLTEKİN'İN KATİLİ CEMAL METİN AVCI'NIN İFADESİ

DHA'nın haberine göre, Muğla'nın Ula ilçesinde, 5 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in, cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkmasının ardından katil zanlısı olarak gözaltına alınan bar işletmecisi eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı'nın, emniyette verdiği ilk ifade ortaya çıktı.

Katil zanlısının, genç kızı kendisini tehdit ettiği için öldürdüğünü öne sürdüğü belirtildi. Evli ve bir çocuk babası olan Cemal Metin Avcı'nın ifadesinde, "Pınar ile ilişkimiz vardı, eşine söylerim diye sürekli tehdit ediyordu, para istiyordu. O gün de para istedi. Verecektim ama sinirlendim, tartıştık. Bir anlık öfke ile öldürdüm" dediği belirtildi.

PINAR GÜLTEKİN'İN CANSIZ BEDENİNİ YAKMAK İÇİN BENZİN ALMAYA GİTMİŞ

Zanlının genç kızın cansız bedenini yakmak için bir akaryakıt istasyonundan benzin aldığı görüntüler de ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Avcı'nın özel aracı ile akaryakıt istasyonuna gelerek önce aracına, sonrasında da iki şişe benzin aldıktan sonra istasyondan ayrıldığı anlar yer alıyor.

"KIZIM CANAVARCA ÖLDÜRÜLDÜ"

Pınar Gültekin'in babası Sadık Gültekin de gazetecilere, kızının 6 yıldır üniversite eğitimi için Muğla'da olduğunu söyledi. Kızının "canavarca", "vahşice" öldürüldüğünü belirten Gültekin, "Kızımın cenazesini almaya geldim." dedi. Gültekin, cinayeti aydınlatan jandarma ve emniyet ekiplerine teşekkür etti. Genç kızın ağabeyi Vedat Gültekin de kız kardeşinin üniversite okurken öldürüldüğünü kaydetti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan ve jandarmada cinayeti itiraf eden Avcı'nın işlemleri de tamamlandı.

Jandarma ekiplerince sağlık kontrolü için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen zanlı daha sonra Muğla Adliyesine götürüldü.

Zanlı, burada jandarma ve polis ekipleri tarafından alınan yoğun güvenlik önlemleri altında adliye binasına sokuldu.