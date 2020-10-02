Muğla Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, zanlı Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı, telefon sinyallerinin ağabeyiyle aynı zaman diliminde olay yeri ve yakınlarında tespit edilmesi üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Jandarmada çelişkili ifadeler veren ve suçlamaları kabullenmeyen Avcı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, "delil karartmak" suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Ailenin avukatı Rezan Epözdemir, AA muhabirine, planlı, programlı, soğukkanlı bir cinayet sürecinin olmasının olayda başka faillerin de bulunması ihtimalini güçlendirdiğini söyledi.
Cinayetin ilk aşamasından beri dosyaya sunduğu dilekçeler, tahkikat taleplerinde de cinayetin tek başına işlenemeyeceğini belirttiklerini anlatan Epözdemir, şöyle konuştu:
"Suç delillerini gizleme, yok etme, değiştirme aşamasında mutlaka başka faillerin, yardım eden faillerin olduğunu söyledim. Bu kadar planlı, programlı ve organize bir süreçte, bu cinayetin ve sonrasında suç delillerini, gizleme, değiştirme ve yok etme eylemlerinin bir yardım eden olmadan işlenemeyeceğini söyledim. Biz aşamalarda başkaca faillerin olduğunu hep söylüyorduk ve soruşturmanın daha da genişleyeceği kanaatindeyiz."
- Olay
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27),16 Temmuz'da Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.
Ailesinin, Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada, Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek, görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.
Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de delilleri görünce, bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'i tekrar barışma isteğini geri çevirmesi üzerine bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra bir varile bırakarak Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmişti.
Cemal Metin Avcı, "canavarca hisle öldürmek" suçundan tutuklanmıştı.
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