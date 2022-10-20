Pınar Gültekin davasında dosya tekrar yerel mahkemede

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz 2020'de kayboldu. Soruşturma kapsamında Cemal Metin Avcı gözaltına alındı.

Avcı, Pınar Gültekin'i öldürdüğünü itiraf etti. Aylar süren duruşmalar sonrasında Cemal Metin Avcı'ya 23 yıl hapis cezası, kardeşine de beraat kararı verilmişti. Gültekin ailesi kararı istinaf mahkemesine taşıdı.

İstinaf Mahkemesi, Pınar Gültekin cinayeti davasını usulden inceledi. Yerel mahkemeden, İstinaf Mahkemesi'nde görülecek davaya katılma talebinde bulunan veya katılma talebi reddedilen kadın derneklerinin dilekçeleri değerlendirilerek dosyaya eklenmesi istendi.

Ayrıca, istinaf dilekçesinin sanık ve maktul yakınlarına tebliğ edilmesini, verilen cevabın da dava dosyasına eklenmesine karar verildi.

Dosyadaki eksikliklerin tamamlanarak İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesine gönderilmesine hükmetti. İstinaf Mahkemesi, Pınar Gültekin cinayeti davasını usuldeki eksiklikler tamamlandıktan sonra esastan inceleyecek.