AA

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'in olaya ilişkin kamera kayıt, HTS sinyal analiz ve tatbikat raporlarına ilişkin taleplerinin başsavcılıkça reddedilmesinin ardından yaptığı itiraz, Muğla 2. Sulh Ceza Hakimliğince değerlendirildi.

İtirazı uygun gören mahkeme, olay esnasında ve sonrasında başkaca şüpheli araçların olduğuna ilişkin tespitleri içeren inceleme ve kamera kayıt döküm ve inceleme raporunun, yer gösterme ve keşfe ilişkin tutanağı ile HTS sinyal analizinin suçtan zarar gören vekiline verilmesi gerektiğine hükmetti.

Öte yandan cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı'nın jandarmadaki ifadesinde, "Çok pişmanım. Büyük bir hata yaptım. Etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyorum." diyerek cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.