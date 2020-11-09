Pınar Gültekin cinayeti sanığı hakim karşısına çıkıyor

Duruşma öncesi Muğla Adalet Sarayı önünde gazetecilere açıklama yapan Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, duruşmaya katılmak için bakanlıkların avukatları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üniversite öğrencilerinin taleplerinin olduğunu söyledi.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına failin yakınlarının da yargılanması için daha önce yaptıkları başvurulara, ek kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiğini hatırlatan avukat Epözdemir, "Bu karara karşı yaptığımız itiraz ise Muğla 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedildi. Zanlının yakınlarının da yargılanması için Adalet Bakanlığına kanun yararına bozma başvurusu yaptık. Bakanlık bu süreçteki değerlendirmelerini yapacak ve başvurumuzla ilgili kararını verecektir." dedi.
Epözdemir, hak arama özgürlüklerini sonuna kadar kullanıp ne gerekiyorsa yapacaklarını dile getirdi.
Cinayetin, canavarca hisle, eziyet çektirerek gerçekleştiğini savunan Epözdemir, "Tasarlama çok açık. Fail cinayetten sonra çok soğukkanlı. Sanıklardan sonra müştekiler dinlenecek. Mahkemeye 10 tanık davet edildi. Onların da beyanları alınacak. Dosyanın esas hakkında mütalaası için başsavcılık makamına gönderilmesini talep edeceğiz. Bizim sanıklara çapraz sorguda cinayet anına ilişkin detaylarla ilgili önemli sorularımız olacak. Temel amacımız maddi gerçeği ortaya çıkarmak." diye konuştu.
- Olay
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27),16 Temmuz'da Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.
Ailesinin, Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.
Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de delilleri görünce bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'i bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra varille Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmişti.
Avcı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.
Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da yapılan soruşturma neticesinde telefon sinyallerinin ağabeyiyle aynı zaman diliminde olay yeri ve yakınlarında tespit edilmesi üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, 2 Ekim tarihinde "delil karartmak" suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.
Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Cemal Metin Avcı'nın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı'nın ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme"den 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.
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