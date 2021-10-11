"1+1=1" yarın Bloomberg HT'de!

HABERTURK.COM

İlim ve irfan, bilmek ve tanımak arasındaki farklar nelerdir? Bir sinek bir kartalı nasıl yere vurur? Erik dalında üzüm yerken cevizlere dadanmakla suçlanmak üzerine Pınar Erbaş soruyor, Dücane Cündioğlu yanıtlıyor.

"1+1=1" yarın saat 23.10’da kazananların kanalı Bloomberg HT’de.

Bloomberg HT izleyenler kazanır.