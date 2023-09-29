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        Haberler Gündem Pınar Erbaş ile Söz Sende 1 Ekim Pazar akşamı Habertürk TV’de

        Pınar Erbaş ile Söz Sende 1 Ekim Pazar akşamı Habertürk TV’de

        Haberin güvenilir ismi Pınar Erbaş, gündeme dair cesur ve samimi bir programla 1 Ekim Pazar akşamı Habertürk ekranlarında izleyicilerle buluşuyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2023 - 09:41 Güncelleme: 29.09.2023 - 09:41
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        Pınar Erbaş ile Söz Sende 1 Ekim'de Habertürk TV'de
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        Haberin güvenilir ismi Pınar Erbaş, gündeme dair cesur ve samimi bir programla 1 Ekim Pazar akşamı Habertürk ekranlarında izleyicilerle buluşuyor.

        Pınar Erbaş ile Söz Sende, her hafta gündemde olan konuları ve gündem yaratan konukları ekrana taşıyor. Her konu ve konuk için 15 dakika süre ayrılan programda, Pınar Erbaş herkesin aklından geçenleri, merak edilenleri ve hiç konuşulmayanları soruyor, hiçbir yerde duyulmamış, en samimi ve en net cevapları arıyor.

        Sanat, spor, müzik, dünyasının ünlü isimleri, bilim insanları, popüler kültürün fenomenleri ya da herkesin ilgisini çeken gündem olaylarının hiç tanımadığımız karakterleri… Bu masada her konu konuşulacak, bir gün herkes 15 dakikalığına bu masada olacak!

        Pınar Erbaş ile Söz Sende her pazar saat 23.00’te Habertürk TV’de!

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        #Pınar Erbaş ile Söz Sende
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