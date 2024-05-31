Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'dan ayrılık iddialarına yanıt
Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı ileri sürülmüştü. Çıkan ayrılık dedikodularının ardından çift, yaptıkları paylaşımlarla iddiaları yalanladı
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Bu yaz nikâh masasına oturması beklenen oyuncu çift Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, hakkında bir iddia ileri sürüldü.
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Yaklaşık bir buçuk yıldır birlikte olan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı iddiaları ortaya atıldı. Fakat ayrılık haberlerinin ardından çiftten jet hızıyla bir yalanlama geldi.
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BEYAZ KALPLİ YALANLAMA
Sosyal medya hesabından içinde sevgilisi Kaan Yıldırım'ın da yer aldığı otomobilin içini çekti. Deniz, böylelikle beyaz kalp emojisiyle "Başlasın yollar" notunu düştüğü fotoğrafla haklarında çıkan ayrılık iddialarını yalanlamış oldu.
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