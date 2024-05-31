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        Haberler Magazin SON DAKİKA: Ünlü oyuncu Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'dan ayrılık iddialarına yanıt!

        Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'dan ayrılık iddialarına yanıt

        Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı ileri sürülmüştü. Çıkan ayrılık dedikodularının ardından çift, yaptıkları paylaşımlarla iddiaları yalanladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2024 - 11:55 Güncelleme: 31.05.2024 - 12:34
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          Bu yaz nikâh masasına oturması beklenen oyuncu çift Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, hakkında bir iddia ileri sürüldü.

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          Yaklaşık bir buçuk yıldır birlikte olan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı iddiaları ortaya atıldı. Fakat ayrılık haberlerinin ardından çiftten jet hızıyla bir yalanlama geldi.

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          BEYAZ KALPLİ YALANLAMA

          Sosyal medya hesabından içinde sevgilisi Kaan Yıldırım'ın da yer aldığı otomobilin içini çekti. Deniz, böylelikle beyaz kalp emojisiyle "Başlasın yollar" notunu düştüğü fotoğrafla haklarında çıkan ayrılık iddialarını yalanlamış oldu.

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