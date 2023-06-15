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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım Bodrum'da tatilde! - Magazin haberleri

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım tatilde!

Pınar Deniz ile sevgilisi Kaan Yıldırım, tatil sezonunu açtı. Çift, Bodrum'da görüntülendi. Yıldırım, sevgilisini öpmelere doyamadı

Giriş: 15.06.2023 - 10:13 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, tatile çıktı.

  • Oyuncu çift, önceki gün Bodrum'da bir otelin plajında objektiflere yansıdı.

  • Denizin ve güneşin tadını çıkaran çiftten Kaan Yıldırım, sevgilisini öpmelere doyamadı.

  • Şezlongta romantik anlar yaşayan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, daha sonra soluğu denizde aldı.

  • Romantizmi suya da taşıyan çift, gazetecilerin objektiflerine böyle yansıdı.

  • Âşıklar ardından iskeleye dönerek güneşlenmeye devam etti.

  • "TATİLE ASLA O PARALARI VERMEM"

    Kaan Yıldırım'a, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Pınar Deniz ile tatil yapmak için bir tekne kiraladığı ve bu tekneye 1 milyon 800 bin TL ödeyeceği söylentileri hakkında, "Kötü günler geçirdik. Bana menajerim attı ve şaşırdım. Yazmak için yazılıyor bence... Çünkü bizler ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz. O kadar büyük paralar ve o kadar büyük şeyler... İnsan okurken hoş hissetmiyor, bunu söylemek istiyorum. Ben asla tatile öyle bir para vermem" demişti.

  • "AİLEMLE TANIŞTI"

    Ayrıca Pınar Deniz, daha önce sevgilisinin ablası Nilüfer Yıldırım'ı sosyal medyadan takibe almıştı.

    Konuyla alakalı konuşan Kaan Yıldırım, "Hangi dönemdeyiz? Neye göre, kime göre değerlerimiz değişiyor? Ablam benim hayatımdaki en önemli insanlardan biri, Pınar da öyle... Birbirlerini sosyal medyadan takibe almışlar. Ne var ki bunda? Pınar tabii ki ailemle tanıştı. Bu gayet normal değil mi? Lütfen artık böyle şeyleri olağanüstü durumlarmış gibi karşılamayalım" ifadelerini kullanmıştı.

  • "EVLENMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ"

    Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, "Çok iyi giden bir ilişkimiz var, çok da mutluyuz. Her dakika çekilmek istemiyoruz ama hayatımızı yaşıyoruz ve etkinliklere katılıyoruz. Bizim için her şey çok güzel" açıklamasını da yapmıştı.

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