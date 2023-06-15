"TATİLE ASLA O PARALARI VERMEM"



Kaan Yıldırım'a, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Pınar Deniz ile tatil yapmak için bir tekne kiraladığı ve bu tekneye 1 milyon 800 bin TL ödeyeceği söylentileri hakkında, "Kötü günler geçirdik. Bana menajerim attı ve şaşırdım. Yazmak için yazılıyor bence... Çünkü bizler ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz. O kadar büyük paralar ve o kadar büyük şeyler... İnsan okurken hoş hissetmiyor, bunu söylemek istiyorum. Ben asla tatile öyle bir para vermem" demişti.