"BENİ OLDUĞUM GİBİ KABUL EDİYOR"

"Yiğit beni olduğum gibi kabul ediyor. Bazen çok zıt düşünüyoruz ama sırf birbirimizi daha iyi anlamak için dünyamızı genişletiyoruz." diyen ünlü oyuncu, "Bir düşünce üzerine saatlerce konuşabiliyor olmamızı seviyorum. Arada deliliğim tutuyor ama başka biri olsam kendimin sevgilisi olurdum herhalde." şeklinde konuşmuştu.

Kurduğu ilişkilerin sevgi odaklı olduğunu belirten Deniz, "Gerçekten sevdiğim insanın her anlamda iyiliğini düşünüyorum. Alan benim için çok önemli. O yüzden karşımdakinin yaşadığı her ana saygı duymaya çalışırım." demişti.