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Pınar Deniz: Kötü biten ilişkim olmadı

Geçtiğimiz ay kendisi gibi oyuncu olan Yiğit Kirazcı ile yollarını ayıran Pınar Deniz, aşk hayatıyla ilgili konuştu. Deniz, "Başlarken güzel ama biterken de güzel bitebilmeli. Bu ilişkiyi nasıl yaşadığınla alakalı bir şey. Benim açımdan kötü biten bir ilişkim yok ama üzülüyorsun tabi" dedi

09.03.2022 - 08:25 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • "Aşk 101", "Vatanım Sensin", ve "İnsanlar İkiye Ayrılır" gibi projelerde rol alan Pınar Deniz (28), samimi açıklamalarda bulundu. 'Aşkın Kıyameti' filminin setinde tanıştığı meslektaşı Yiğit Kirazcı ile ilişkisini kısa bir süre önce sonlandıran Deniz, hakkında bilinmeyenleri anlattı.

  • "KÖTÜ BİTEN İLİŞKİM OLMADI"

    Aşk hayatıyla alakalı konuşan oyuncu, "Ben bütün ilişkilerimi saf bir yerden kurarım. Hayata bu duyguları hissetmek için geldiğimize inanıyorum. Aşk başlarken güzel ama biterken de güzel bitebilmeli. Bu ilişkiyi nasıl yaşadığınla alakalı bir şey. Benim açımdan kötü biten bir ilişkim yok ama üzülüyorsun tabi. Yine de yaş ilerledikçe daha acısız bitiyor." dedi.

  • "KÖPEĞİMİ İNSANLARDAN DAHA ÇOK SEVİYORUM"

    Köpeğini insanlardan daha çok sevdiğini belirten Pınar Deniz, bunun sebebini de şu sözlerle açıkladı:

    İnsanların öze dönmesi gerekiyor. Belki de daha büyük sanat çıkacak bu kaostan. İnsan sevmemeye başladım. Hayvanları sevmeyi tercih ediyorum. Köpeğimi insanlardan daha çok seviyorum. Fikri özgür ve sınırsız insanlara ihtiyacımız var. Sınırlı kafa yapısına sahip insanlarla iletişim kurmak istemiyorum. Kendi içime dönüp kendi hayatımı aydınlatmakla meşgulüm.

  • "ROLDEN ÇIKABİLMEK İÇİN PSİKOLOJİK DESTEK ALDIM"

    Kariyerinin başlarında oynadığı karakterle kurduğu bağın şiddetinden çok yıprandığını söyleyen Pınar Deniz, psikolojik destek aldığını da sözlerine ekledi.

    "L’officiel" dergisinin yeni sayısına kapak olan oyuncu, "Vatanım Sensin’deyken sürekli oynadığım karakterin kasvetini taşımaktan kendi özel hayatımda da hüzünlü birine dönüştüğümü fark ettim. Bunun üzerine soluğu psikologda aldım. İyi ki gitmişim, artık anında rolden çıkmayı başarıyorum." ifadelerini kullandı.

  • "ESKİ DÖNEMLERE IŞINLANMAK İSTİYORUM"

    Deniz, ayrıca, "Mekanikleştik! Dünya mekanikleştikçe kendi duygularımız da mekanikleşiyor. Eski dönemlere ışınlanmak, orada yaşamak istiyorum." diye de konuştu.

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