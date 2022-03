"KARAKTERİMDEN ÖDÜN VERMİYORUM"

"Aşkla birlikte tabii ki kendimde değişiklik hissediyorum ama karakterimin temel taşlarından ödün vermiyorum." ifadelerini kullanan Deniz, sözlerini, "Ben böyleyim' bir ilişkide kurulabilecek en kötü cümle olabilir. Her an her saniye değişiyorsun, neden sevdiğin insanla ortak bir yerde buluşmayasın?" şeklinde sonlandırmıştı.