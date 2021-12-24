Korona pozitif!

Kendisi gibi oyuncu olan Yiğit Kirazcı ile aşk yaşayan Pınar Deniz (28), koronavirüs yakalandı. Testi pozitif çıkan Deniz, son sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
"HASTANE DOLUYDU"
Konuyla alakalı Instagram'dan paylaşımda bulunan ünlü oyuncu, "Çok teşekkür ederim yazan, soran herkese. İyiyim şu an. Hastane doluydu, yine vakalar çok artmış maalesef." şeklinde konuştu.
"TEDBİRLİ OLMAMIZ GEREKİYOR"
"Kendimizin ve başkalarının sağlığı için daha tedbirli olmamız gerekiyor." diyen Pınar Deniz, sözlerini, "Sağlıklı, korkusuzca yaşayacağımız günlerde buluşmak dileğiyle... Sevgiler..." şeklinde noktaladı. Takipçilerinden oyuncuya çok sayıda "Geçmiş olsun." mesajları yağdı.
ANNEANNESİ KORONAYA YENİLMİŞTİ
Son dönemin popüler oyuncuları arasında yer alan Pınar Deniz'in anneannesi, geçtiğimiz sene mart ayında koronavirüs sebebiyle vefat etmişti. Ailesinin sağlık durumu hakkında bilgi veren Deniz, "Baş sağlığı dilekleriniz için teşekkür ederim. Ailemin geri kalanı taburcu oldu. Hepimiz iyiyiz, evimizdeyiz. Güzel günler gelecek, umutlu kalın." demişti.
"BENCİLLİK ÇOK FENA BİR ŞEY"
Yetkililerin "Evde kal" çağrısına uymayıp, güzel havayı fırsat bilerek dışarı çıkanlara isyan eden oyuncu, "Sadece ailemin ihtiyaçlarını götürmeye hastaneye çıkıyorum. Sonra hemen eve gelip, deli gibi dezenfekte oluyorum. Kendimden korktuğum için değil, olur da başka insanlara taşırım diye... Sahilde deli gibi trafik var. İnsanlar hiçbir şey yokmuşcasına dolaşıyorlar. Bencillik çok fena şey... Çok!" şeklinde konuşmuştu.
"O ÇARESİZLİĞİ HİÇ UNUTMAYACAĞIM"
Ardından yaşadıklarını anlatan ünlü isim, o sürecin hayatında bir dönüm noktası olduğunu, "Tüm ailemin Kovid-19 yüzünden hastanede yatmasını ve bizim evde yaşadığımız çaresizliği de hiç unutmayacağım. Hayata baktığım yeri güçlendirdi ve ne kadar 'an'dan ibaret olduğumuzu daha iyi anladım." sözleriyle dile getirmişti.
PINAR DENİZ HAKKINDA
Pınar Deniz, 10 Kasım 1994 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Deniz, İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun oldu. Çocukluğundan beri oyuncu olma hayalleri kuran Pınar Deniz, oyunculuk eğitimi de aldı. İlk oyunculuk deneyimi olan ve 2014 yılında yayınlanan "Sil Baştan" adlı dizide "Evrim" karakterini canlandırdı.
Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın "Yani" adlı şarkısının klibinde oynadı. Daha sonra "Vatanım Sensin" adlı dizide "Yıldız" karakterini canlandırdı.
2018'de "Bir Deli Rüzgar" dizisinde başrolde yer alarak, "Gökçe" karakterine hayat verdi. Oyuncui, Netflix'te yayınlanan "Aşk 101" adlı dizide de yer aldı.
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