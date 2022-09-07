Pınar Deniz'in Hadise ile geçmişi!

İlişki dedikoduları çıkan fakat resmi açıklama yapmayan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti, geçtiğimiz akşam resmi olarak el ele görüntü vererek ilişkilerini onayladı. Bu olayın hemen ardından Pınar Deniz ve Hadise arasında geçmişte yaşanan bir olay ortaya çıktı.
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım fotoğraflarından sonra gündeme Hadise ve Pınar Deniz fotoğrafları düştü. Seneler önce Pınar Deniz'in Hadise'ye sarıldığı ve "Kadın dayanışması" dediği görüntüler sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.
İşte detaylar...
O SES TÜRKİYE'YE KATILDI
Yılbaşına özel çekilen O Ses Türkiye programına katılan ve şarkı söyleyen Pınar Deniz'in görüntüleri sosyal medyaya düştü. O sene yapılan programda Hadise'nin jüri olması dedikoduları arşa çıkardı.
HADİSE'Yİ SEÇTİ
Pınar Deniz, O Ses Türkiye'ye katıldığı sene "kadın dayanışması" diyerek Hadise'nin takımına katılmayı seçti.
"KEYFİMİZ ÇOK YERİNDE"
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Kaan Yıldırım, "Her şey gayet yolunda, keyfimiz çok yerinde…" açıklamasını yaparken, Pınar Deniz ise, "Her şey güzel gidiyor." dedi.
İKİSİNİNDE BAŞKA İLİŞKİSİ VARDI!
Kaan Yıldırım bir süre önce Hande Erçel ile birlikteyken, Pınar Deniz aynı filmde rol aldığı Yiğit Kirazcı ile bir birliktelik içerisindeydi.
"KÖTÜ BİTEN İLİŞKİM OLMADI"
Pınar Deniz, "Ben bütün ilişkilerimi saf bir yerden kurarım. Hayata bu duyguları hissetmek için geldiğimize inanıyorum. Aşk başlarken güzel ama biterken de güzel bitebilmeli. Bu ilişkiyi nasıl yaşadığınla alakalı bir şey. Benim açımdan kötü biten bir ilişkim yok ama üzülüyorsun tabi. Yine de yaş ilerledikçe daha acısız bitiyor." demişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!