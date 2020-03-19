Genç oyuncu Pınar Deniz, akşam saatlerinde Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla ailesinde corona virüs belirtisi olduğunu ve hastaneye gittiklerini, yapılan testin pozitif çıkması durumunda karantinaya alınacaklarını açıkladı. Pınar Deniz'in ailesinin son durumu haberimizde.

PINAR DENİZ'İN AİLESİNE CORONA VİRÜSÜ KARANTİNASI

Pınar Deniz, anneannesinin solunum güçlüğü şikayetiyle hastaneye götürdüklerini ve corona virüs testinin yapıldığını söyledi. Genç oyuncu daha sonraki paylaşımında annesi ve teyzesinde de belirtilerin olduğu için gözetim altında tutulduklarını belirtti. Pınar Deniz'in anneannesine yapılan test pozitif çıkarsa, kendisi de dahil olmak üzere tüm ailesi karantinaya alınacak.

İşte Pınar Deniz'in o açıklaması:

PINAR DENİZ KİMDİR?

Pınar Deniz, 10 Kasım 1994 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiş, 2 yaşından itibaren İstanbul Tarabya'da büyümüştür. Şu anda 26 yaşında olan genç oyuncu Pınar Deniz aslen Adanalı'dır. Genç oyuncu başarısı ile dikkatleri üzerine toplamaktadır. Pınar Deniz, İstanbul Üniversitesi Halkla ilişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur. Çocukluğundan beri oyuncu olma hayalleri kuran Pınar Deniz, oyunculuk eğitimi de almıştır. İlk oyunculuk deneyimi olan ve 2014 yılında yayınlanan Sil Baştan adlı dizide Evrim karakterini canlandırmıştır. Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın Yani adlı şarkısının klibinde oynamıştır. İzlenme rekorları kıran bir dizi olan Vatanım Sensin adlı dizide gözü yükseklerde olan Yıldız karakterini canlandırmıştır. 2018'de Bir Deli Rüzgar dizisinde başrolde yer alarak Gökçe karakterine hayat vermiştir. Önümüzdeki günlerde yayınlanacak Netflix dizisi Aşk 101 yer alan başarılı oyuncu yine 2020'de yayınlanacak ve senaryosunu Özcan Deniz'in yazdığı Kral dizisinin kadrosunda yer alıyor.