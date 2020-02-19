"NE VARSA 90'LARDA VAR"

Yeni şarkılarda duygu, ruh yok. Ne varsa 90’larda var. Bizim şarkılarımız ne mutlu ki gençler tarafından da keşfedildi. Kerem gibi genç arkadaşlarla bu eserleri nasıl 2020'ye taşırız şimdi onun peşindeyim. 90’ların hit şarkılarını 'Deep house' tarzı bir soundla gençlerle buluşturacağız