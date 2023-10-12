Pınar, Anuga 2023'te

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Yaşar Topluluğu markalarından Pınar, Almanya’nın Köln kentinde düzenlenen Anuga Gıda ve İçecek Fuarı’na katıldı.

Bu yıl 201 ülkeden 170 bine yakın katılımcının yer aldığı Anuga 2023’te Pınar, ürünlerini sergiledi.

Günümüzde Türkiye'de her 100 evden 75’inin sofrasında yer aldıklarının söyleyen Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, “Yalnızca Türkiye’de değil, Kafkaslardan Amerika’ya, Avrupa’dan Asya’ya ve Orta Doğu’ya kadar geniş bir coğrafyadaki 35 ülkede sevilen bir marka konumundayız. Tam 50 yıldır modern ambalajlarda sağlıklı ve lezzetli ürünler üretiyoruz. Faaliyetlerimizi ülkemizde ve ihracat yaptığımız coğrafyalarda bölgesel güç olma stratejisi doğrultusunda devam ettiriyoruz. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında Türkiye’deki toplam markalı süt ürünlerinin yüzde 17,5’ini ihraç eden bir marka olarak daha da büyümek ve ülkemiz çiftçisinin emeğine değer kazandırmak için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Bu yıl Rusya’ya yapılan peynir ve süt ürünleri ihracatının yüzde 100’ünü gerçekleştirdiklerini belirten İdil Yiğitbaşı, “Pınar Süt olarak yurt dışı satışlarımızın yüzde 50'sini körfez ülkelerine (BAE, Irak, Kuveyt, Bahreyn, Umman, Katar, Suudi Arabistan) gerçekleştiriyoruz. İlave olarak ABD, KKTC, Kuzey Afrika ülkeleri (Mısır, Cezayir, Libya ve Fas), BDT ülkeleri (Azerbaycan, Rusya, Gürcistan, Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan), Avrupa Birliği ülkeleri, Arnavutluk, İsveç, Sierra Leone ve Tayland ve Çin ihracat pazarlarımız içinde yer alıyor. Bu fuarda Avrupa’nın dışında Uzak Doğu ülkeleri, Kanada, Makedonya, Bosna ve Afrika kıtasından gelen ziyaretçilerle bir araya gelerek, yeni ticari bağlantılarımızın ilk adımlarını attık” diye konuştu.