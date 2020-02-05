Onun sosyal medya hesabı yok. “Ellerin ne kadar çirkin’ diye linç yiyorum” dedim. O da bana “ben senin yerinde olsam buyurun çok merak ettiniz işte ellerim’ deyip elimi çekerdim” dedi. Ben de elimi boş çekip koymuştum, bu fikir ondan çıkmıştı.