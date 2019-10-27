"SOYUNMA ODAMA DALIP, DUDAKLARIMA YAPIŞTI"

İlişkiye nasıl başladıklarını anlatan Pınar Altuğ, "Benim soyunma odamdan dınk diye içeri dalıp, dudaklarıma yapıştı. Salaklaştım. 'Merhaba' diye gelip, çatanak diye öpünce... Hala da öpüyor işte. 13,5 yıl oldu" demişti.