Pınar 23 yaşındaydı! Karton kutuyla gelen ölüm!

DHA'da yer alan habere göre başında kaskı da takılı olan Ünlü için kaza yerine sağlık ekibi geldi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Ünlü'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan gözaltına alınan kamyon şoförü Aykut Aslan, çalışma sırasında karton kutu gördüğünü, yoldan alıp atmak için aracı durdurduğunu, bu sırada motosikletin arkadan çarptığını söyledi.