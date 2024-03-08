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Siirt'te bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü Pilot Üsteğmen Muhammed Ali Yıldırım (31), hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre kaza saat 15.30 sıralarında, Siirt- Kurtalan kara yolu İl Özel İdaresi Spor Tesisleri mevkisinde meydana geldi.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli Pilot Üsteğmen Muhammed Ali Yıldırım yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Üsteğmen Yıldırım’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yıldırım’ın cenazesi otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.