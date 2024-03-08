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        Haberler Gündem Güncel Siirt'te Pilot Üsteğmen Muhammed Ali Yıldırım motosiklet kazasında hayatını kaybetti - Güncel haberler

        Motosikletle bariyerlere çarpan pilot üsteğmen hayatını kaybetti

        Siirt'te kahreden bir motosiklet kazası meydana geldi. Olayda bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü Pilot Üsteğmen Muhammed Ali Yıldırım, yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 17:30 Güncelleme: 08.03.2024 - 17:43
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        Pilot üsteğmenin kahreden ölümü!
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        Siirt'te bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü Pilot Üsteğmen Muhammed Ali Yıldırım (31), hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre kaza saat 15.30 sıralarında, Siirt- Kurtalan kara yolu İl Özel İdaresi Spor Tesisleri mevkisinde meydana geldi.

        KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli Pilot Üsteğmen Muhammed Ali Yıldırım yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı.

        İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Üsteğmen Yıldırım’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yıldırım’ın cenazesi otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #haberler
        #Siirt
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