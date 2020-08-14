Pilot olma hayallerini gerçekleştirmek için Türkiye'yi seçtiler

AA

Fransa'nın başkenti Paris’te doğup büyüyen Büşranur Baştuğ ve Afrika ülkesi Burundi’de yaşayan Ally (Ali) Ndıkumana, pilotluk hayallerini gerçekleştirmek için üniversitenin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Pilotaj Bölümü'nü tercih etti.

İkinci sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Büşranur Baştuğ, AA muhabirine, ailesi gurbetçi olduğu için her yıl Türkiye'ye uçak yolculuğu yaptığını, uçaklara ve pilotluğa ilgisinin bu şekilde başladığını söyledi.

Üniversiteye kadar Fransa’da eğitim aldığını belirten Baştuğ, liseden mezun olmasının ardından tıp fakültesini kazanmasına rağmen aynı yıl Konya'da pilotaj bölümün açıldığını öğrendikten sonra burayı tercih ettiğini anlattı.

Baştuğ, "Pilotluk çocukluk hayalimdi. Bu hayalimi gerçekleştirmek için ülkeme döndüm. Ailem de 'Liseyi bitir, üniversiteyi de Türkiye'de oku' diye çok destekledi. Havacılık Türkiye'de çok geliştiği, benim de çocukluktan gelen bir pilotluk hayalim olduğu için şimdi buradayım." diye konuştu.

"Burada eğitim Fransa’ya göre biraz daha zor." diyen Baştuğ, çok çalışarak bölümün zorluklarıyla başa çıkmaya çalıştığını kaydetti.

Baştuğ, Türkiye’de okumaktan ve bölümünden memnun olduğunu vurgulayarak, "Mühendislik ve havacılık dersleri görüyoruz. Biraz zorluklar olsa da altından kalkabiliyoruz. Her Türk genci gibi benim de hedefim Türk Hava Yolları. Sonrasında da ülkemi daha iyi temsil etmek için yabancı firmalarda çalışabilirim." diye konuştu.

- "Çocukken havada uçak gördüğümde çok hoşuma giderdi"

Burundili 21 yaşındaki Ali Ndıkumana da bir yıldır Türkiye'de bulunduğunu, bu sene hazırlık sınıfını tamamlayarak, birinci sınıfa geçtiğini söyledi.

Türk filmlerini izleyerek, kitaplar okuyarak, insanlarla iletişim kurarak Türkçeyi geliştirdiğin anlatan Ndıkumana, "Afrika'da çocukluktan beri futbol oynanır. Çocuklar hep futbol oynar, herkesin çocukluk hayali futboldur. Çocukken havada uçak gördüğümde çok hoşuma giderdi, heyecanlanırdım. Kendimi uçak kullanırken hayal ediyordum. Sonra bu hayalimi Allah bana nasip etti ve beni buraya kadar getirdi." ifadelerini kullandı.

Türkiye’de dünya standartlarında havacılık eğitimi verildiğini öğrendiğini vurgulayan Ndıkumana, şunları kaydetti:

"Burundi'de uçakla alakalı bir eğitim yok. Bizde sadece küçük bir havalimanı var ve bu havalimanı da uluslararası değil. Burada eğitim güzel, mükemmel. Üniversitenin hem kendi uçakları var hem de kendi pisti var. Bölümden mezun olduğumda burada birkaç sene çalıştıktan, yeteneklerimi geliştirdikten sonra öğrendiklerimi memleketimde, kendi ülkemin havacılığını geliştirmek için kullanmak istiyorum."

- Yabancı öğrencilerin tercih sebebi

Bölümün eğitim müdürü ve 35 yıllık pilot Süleyman Doğan da öğrencilerin dünya standartlarında yetişeceğini ve dünyanın herhangi bir yerinde rahatlıkla iş bulabileceğini anlattı.

Genç pilot adayı öğrencilerin 4 yıl süren zorlu bir eğitim sürecinden geçtiğini belirten Doğan, "3 uçaklı filomuz 10 uçağa çıkıyor. Müteakip, 2 çift motor bir de simülatör olmak üzere 12 uçak artı 1 simülatör olarak devam edeceğiz. Türkiye şu ana kadar sürekli olarak yurt dışına öğrenci gönderen bir ülke konumundaydı. Bu bölümün kuruluş amaçlarından biri de yurt dışına eğitim ihraç eden bir ülke haline gelebilmek." değerlendirmesini yaptı.

Büyük ilerleme kaydeden havacılık sektörünü daha da geliştirmeyi hedeflediklerine işaret eden Doğan, "Havacılığımızdaki gelişmeler yurt dışında da takip ediliyor. Hem bu durum hem de Türkiye’deki fiziki şartların, meteorolojik olarak yılın yaklaşık 150 günü uçabilme imkanı vermesi yabancı öğrencilerin bizi tercih etmesine sebep oluyor." dedi.