Reuters

Resmi Gazete'de 29 Aralık'ta yayımlanarak yürürlüğe giren akümülatör, yeniden şarj edilebilir bataryalar, klima üretimine yönelik kompresörler ile sanayi üretimine yönelik bazı kimyasal maddelere tanımlanan tarife kontenjanının dağıtım esasları belirlendi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ithalatta kota ve tarife kontenjanı idaresine ilişkin tebliğ uyarınca, tanımlanan kotanın dağıtımı, söz konusu ürünleri üretiminde hammadde veya ara mal olarak kullanan sanayicilere, talep toplama yöntemi ile yapılacak.

Tarife kontenjanından yararlanmak isteyen sanayicilerin, bugün itibarıyla 10 iş günü içinde, Ticaret Bakanlığı internet sitesinden elektronik imza ile başvuru yapması gerekiyor. Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının açılan tarife kontenjanı miktarından daha fazla olması durumunda dağıtım; geçerli başvuru sayısı, toplam talep miktarı, fiili sarfiyat, üretim miktarı, üretim kapasitesi, tüketim kapasitesi, toplam ithalat miktarı ve önceki yıllarda kendilerine tahsis edilmiş bulunan tarife kontenjanını kullanma performansları kriterlerinden bir veya birkaçı dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilecek.

Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalatta İthalat Genel Müdürlüğünce düzenlenen ithal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranacak. Düzenlenecek ithal lisansları 15 Şubat 2022 tarihine kadar geçerli olacak.