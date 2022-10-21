PİLAV YAPMANIN PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Pilav yapmanın birkaç püf noktası bulunuyor. Sırasıyla inceleyelim;

Pirinçleri iyi kavurmak: Pirinçleri iyi kavurduğunuz zaman pilav hem tane tane dökülür hem de yumuşak olur.

Pilav pişerken kapağını açmayın: Pilav pişerken, bir kere bile olsa kapağını açmayın. Pilavını piştiğini şişen pirinçlerden anlayabilirsiniz. Pişen pirinçler, canlı bir beyaz rengi alır.

Bulyon ekleyebilirsiniz: Pilavı daha lezzetli bir hale getirmek için et veya tavuk suyu bulyonu kullanabilirsiniz.

Demlenmesi için müsaade edin: Altını kapattıktan sonra pilavı hemen servis etmeyin. En az bir yarım saat dinlenmesini sağlayın. Böylece, pilav daha lezzetli olacaktır.