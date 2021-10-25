Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon yapıldı.

Ekipler, 24 Ekim 2021 tarihinde takibe alınan bir TIR'ı Gaziantep otoban girişinde durdurdu. Durdurulan araçta yapılan aramada 2 adet piknik tüpü içerisine gizlenmiş 8 kilogram eroin ele geçirildi.

Olay kapsamında yakalanan 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.