Piknik'te facia! 25 yaşındaki genç öldü

DHA

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, ailesiyle pikniğe giden Ömer Zeydin (25), serinlemek için girdiği çayda boğuldu.

Olay, öğleden sonra Kulp ilçesine bağlı kırsal Taşköprü Mahallesi´nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte pikniğe giden Ömer Zeydin, serinlemek için çaya girdi. Suda gözden kaybolan Zeydin, daha sonra su yüzeyine çıktı. Bölgede bulunan sağlıkçılar, Zeydin'e müdahalede bulundu. Ancak Zeydin´in yaşamını yitirdiği belirlendi. Zeydin'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu´na götürüldü.