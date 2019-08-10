10 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Erzurum'un İspir ilçesinde silahla oynayan Adem A. (20),kazara tetiğe dokununca karşısında oturan ağabeyi Alparslan'ı (23) başından vurdu.
Korkunç olay, dün saat 17.00 sıralarında İspir İlçesi Gürcülü mevkiinde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, Çamlıkaya Mahallesi'nde oturan kardeşler Adem ve Alparslan A., Ankara'dan tatile gelen kuzenleri Soner A. (22) ile piknik yapmaya gitti. Burada çay içerken Adem A., kuzeni Soner'in ruhsatlı tabancasıyla oynamaya başladı.
AĞABEYİNİ GÖRÜNCE TABANCAYI BAŞINA DAYADI
Adem A., kazara tetiğe dokununca, silahtan çıkan mermi, karşısına oturan ağabeyi Alparslan A.'nın başına isabet etti. Ağabeyinin kanlar içinde yere yığıldığını gören Adem A., şoka girerek tabancayı başına doğrulttu. Soner A. son anda müdahale ederek kuzeninin elinden silahı aldı.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Soner A.'nın ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Alparslan A.'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olayı haber alıp, bölgeye gelen Alparslan A.'nın yakınları sinir krizi geçirdi. Baba Ahmet A. (52) gözyaşlarına boğuldu
Alparslan A.'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından İspir Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı, buradan da otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayın ardından Adem A., jandarma tarafından gözaltına alındı. Alparslan A.'nın cenazesinin Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından Çamlıkaya Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.
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