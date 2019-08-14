Olay, bugün saat 16.00 sıralarında, Kaplangı köyü yakınlarındaki Çatalçam ormanında meydana geldi. İddiaya göre, Suna Yücel piknik sırasında yakınlarının yanından uzaklaşarak ağaçların arasına gitti. Geri gelmeyen Yücel´i merak eden ve aramaya başlayan yakınları, piknik yaptıkları yerin yaklaşık 200 metre uzağında ölü olarak buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yücel´in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Jandarma, olay ile ilgili soruşturma başlattı.