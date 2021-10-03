Pikap kiralama kavgası: 1'i ağır 6 yaralı

Olay, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi Eski Hal semtinde meydana geldi. İki akraba arasında pikap kiralama nedeniyle çıkan tartışma, silah, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada 1’i ağır 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayla ilgili güvenlik güçleri geniş çapta inceleme başlattı.