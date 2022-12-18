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Haberler Magazin Piiz grubunun davulcusu Mehmet Dudarık'ın durumu ciddiyetini koruyor - Magazin haberleri

Mehmet Dudarık'ın durumu ciddiyetini koruyor

Ankara'da rock müzik grubu üyesi 38 yaşındaki Mehmet Dudarık, konser verdikleri eğlence mekanında dans ederken ayağına bastığını iddia eden B.K.K.'nın yumruklu saldırısı sonucu ağır yaralanmıştı. Dudarık'ın ekip arkadaşı gitarist Doğa Usta, saldırıya ilişkin açıklamada bulunarak, "Mehmet MS hastası. Kafasına o kadar darbe alınca MS'i de tetikleniyor. Halen yoğun bakımda" dedi

Giriş: 18.12.2022 - 11:55 | Güncelleme: ABONE OL
Piiz grubunun davulcusu Mehmet Dudarık'ın durumu ciddiyetini koruyor - Magazin haberleri
Durumu ciddiyetini koruyor
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AA

Ankara'da müzisyen Onur Şener'in sahne aldığı eğlence mekanında 'istek parça' çalmayı kabul etmediği için öldürülmesinin acısı yüreklerde tazeyken, bu kez yine başkentte benzer bir olay yaşandı. Piiz müzik grubunun üyesi Mehmet Dudarık (38), 14 Aralık'ta Ankara'da konser verdikleri bir eğlence mekanında dans ederken ayağına bastığını iddia eden B.K.K.'nın yumruklu saldırısı sonucu ağır yaralanmıştı.

İddiaya göre Dudarık'ın, B.B.K'nin arkadaşının ayağına basmasının ardından çıkan tartışma sonrasında B.B.K, önce mekanın içindeki Mehmet Dudarık'ın arkadaşına, ardından kulübün önünde telefonla konuşan müzisyene yumrukla saldırmıştı.

Saldırının ardından hastaneye kaldırılan Mehmet Dudarık'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis tarafından gözaltına alınan saldırgan ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Mehmet Dudarık
Mehmet Dudarık

"KAFASINA O KADAR DARBE ALINCA MS'İ TETİKLENİYOR"

Mehmet Dudarık ve arkadaşına saldırı anı mekanın güvenlik kameralarına da yansıdı. Grubun gitaristi Doğa Usta ise olaya ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Usta, 14 Aralık'ta konser vermelerinin ardından mekandan ayrılmak üzere toparlandıklarını, Dudarık'ın ise bir çocukluk arkadaşının yanında kalmak istediğini söyledi.

Doğa Usta
Doğa Usta

Dans ederken birisinin Dudarık'ın yanına yaklaştığını, bu kişinin Mehmet Dudarık'la çarpıştığını öğrendiklerini ifade eden Usta, çarpışmanın ardından bu kişinin "Ayağıma neden basıyorsun?" gibi bir ifade kullandığını ve Dudarık'ın özür dilediğini ve bilerek olmadığını söylediğini anlattı.

Usta, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

Sonra tartışma uzuyor. Başka biri parmak sallıyor. Sonrasında olay bitti gibi gözüküyor ve yukarı çıkıyorlar. Yukarıdaki kamera görüntüsünde şüpheli Mehmet'in diğer arkadaşına yumruk atıyor. Onun da elmacık kemiği patlamış. Güvenlik görevlileri onunla ilgilenirken Mehmet telefonla arkadaşına ulaşmaya çalışıyor. Sonra Mehmet'e saldırıyor. Mehmet MS hastası. Kafasına o kadar darbe alınca MS'i de tetikleniyor. Halen yoğun bakımda. Saldıran kişiyi tanımıyor. Biz de tanımıyoruz. Hiç görmedik. Niye yaptığına anlam veremiyoruz. Önceden bir şey olması gerekiyor gibi hissediyorsun ama görüntüleri izleyince hiçbir şey yok. Sinir krizi gibi.

Usta, MS hastası olması nedeniyle arkadaşlarının MR'ının çekilemediğini, anestezi de verilemediğini bildirdi.

Fotoğraflar: DHA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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