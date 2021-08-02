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Pigmeler, binlerce yıllık ilkel yaşam tarzlarından vazgeçmiyor

Yaşamlarını yaklaşık 5 bin yıldır ormanlarda avcılık yaparak sürdüren Pigmeler ilkel yaşam tarzlarından vazgeçmek istemiyor

02.08.2021 - 11:58 | Güncelleme: YAŞAM
AA

  • Orta ve Batı Afrika'nın Atlas Okyanusu'na yakın ormanlık alanlarında yaşayan ve dünyanın en kısa boylu insanları olarak bilinen Pigmeler, aradan geçen binlerce yıla rağmen avcılık kültürünü devam ettirmeye çalışıyor.

     

  • AA'nın haberine göre ortalama 120 santimetre boyundaki yerlilere, Yunanca cüce anlamına gelen pigme adını Avrupalılar vermişti. Günümüzde yaklaşık 120 bin Pigme olduğu sanılıyor. Pigmelerin büyük bir kısmı, Kamerun'un Atlas Okyanusu'na yakın ormanlık alanlarında yaşıyor. Ruanda, Burundi, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Zambiya, Gabon ve Angola’da da küçük Pigme grupları bulunuyor.

     

  • 5 BİN YILLIK AVCILIK KÜLTÜRÜNÜ DEVAM ETTİRMEK İSTİYORLAR

    Pigmelerin yaşadığı yağmur ormanları kereste üretimi ve madencilik nedeniyle hızla tükeniyor. Milli park haline dönüştürülen ormanlarda yaşamasına izin verilmeyen Pigmelerin, yaşam alanları giderek daralıyor.

     

  • Kamerun hükümetinin, Pigmelerin yerleşik hayata geçmesi için uygulamaya koymak istediği entegrasyon çalışmaları başarıya ulaşmıyor. Yabancılarla iletişim kurmayı ve fotoğraflarının çekilmesini sevmeyen Pigmeler, Afrika kıtasının yerleşik halklarından farklı bir yaşam tarzı sürüyor.

     

  • Hala ilk çağ insanları gibi yaşayan Pigmeler, zamanlarının büyük bir kısmını ormanların derinliklerinde avcılık yaparak ve meyvelerle otları toplayarak geçiriyor. Para kullanmayan Pigmeler, avladıkları ve topladıkları ürünleri diğer topluluklarla ihtiyaçları karşılığında takas ediyor.

     

     

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