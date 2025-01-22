Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        51
        Fenerbahçe
        FB
        45
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        37
        Göztepe
        GÖZ
        34
        ikas Eyüpspor
        EYP
        33
        Beşiktaş
        BJK
        31
        Rams Başakşehir
        İBFK
        29
        Gaziantep FK
        GFK
        26
        Trabzonspor
        TS
        25
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        24
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        22
        Kasımpaşa
        KSM
        22
        Tümosan Konyaspor
        KON
        21
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        21
        Net Global Sivasspor
        SVS
        20
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        16
        Bellona Kayserispor
        KYS
        16
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        10
        Adana Demirspor
        ADS
        5
        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Pierre Sage: Mourinho'ya hayranım - Futbol Haberleri

        Pierre Sage: Mourinho'ya hayranım

        Femerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde konuk edeceği Lyon'un teknik direktörü Pierre Sage, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. Sage maçla ilgili olarak, "Elimizden gelenin en iyisini yapıp yarın bu şansı iyi değerlendireceğiz. Gayet özgüvenliyiz" derken, Mourinho hakkında ise, "Kendisine hayranım, metodunu ve yönetimini çok seviyorum" ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 18:44 Güncelleme: 22.01.2025 - 18:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Mourinho'ya hayranım"
        ABONE OL
        ABONE OL

        UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Olimpik Lyon'da teknik direktör Pierre Sage, ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını ve yakalayacakları şansları iyi değerlendireceklerini söyledi.

        Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fransız ekibinin teknik direktörü Sage, Türkiye'de sıcak şekilde karşılandıklarını belirterek, misafirperverlik için teşekkür etti.

        Yarın oynanacak müsabakada çıkabilecek tüm olasılıklar üzerine çalıştıklarını kaydeden Sage, "Ciddi bir yoğunluk ve zorluk var. Mücadeleye açığız. Elimizden gelenin en iyisini yapıp yarın bu şansı iyi değerlendireceğiz. Gayet özgüvenliyiz." açıklamasını yaptı.

        REKLAM

        Fenerbahçe'nin eksiklerine rağmen zorlu bir maç beklediğini belirten Sage, her iki ekibin de iyi bir mücadele ortaya koyacağının altını çizdi.

        Sarı-lacivertli ekibin son dönemde taktik değişiklikler yaptığını dile getiren Pierre Sage, "Biz de bu anlamda kendi düşüncemizi sahaya yansıtacağız." diye konuştu.

        Fransa Kupası'nda 5. Lig ekiplerinden Bourgoin'a elenmeleri hatırlatılan Sage, "Benim ilk kırılmam değil. Daha önce bunu çok kez yaşadım, alışkınım bu durumlara. Bunu bir kez daha yaşamıştım, amatör takım karşısında da aynı durum oldu." değerlendirmesinde bulundu.

        Fenerbahçe'nin Avrupa'nın en sıcak atmosferlerinden birisine sahip olduğunu vurgulayan ve bununla mücadelenin önemine değinen Sage, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için de "Kendisine hayranım, metodunu ve yönetimini çok seviyorum. Kendisini analiz ettim." ifadelerini kullandı.

        CLINTON MATA: ZOR GEÇECEK, BUNUN FARKINDAYIZ

        Teknik direktör Pierre Sage'yle birlikte basın toplantısında yer alan futbolcu Clinton Mata, çok önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını ve iyi hazırlandıklarını belirtti.

        Sahaya çıktıkları andan itibaren keyif alacaklarını söyleyen Mata, "Fenerbahçe'ye karşı elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

        Yarınki maçın atmosferiyle ilgili de açıklamalarda bulunan tecrübeli oyuncu, "Bazı oyuncularımız buradaki atmosferi çok iyi biliyor, bazıları bilmiyor. Ben çok iyi biliyorum. Kısasa kısas bir maç olacak yarın. Bu maça çok iyi odaklandık ve iyi hazırlandık." dedi.

        Fenerbahçe'nin güçlü yönlerine çalıştıklarının altını çizen Mata, "Yarın zor geçecek, bunun farkındayız ama Real Madrid gibi bir ekiple de oynadık. Futbol bu, her an her şey değişebilir." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili gözaltında
        Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili gözaltında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
        Belediyenin izin belgesi ortaya çıktı
        Belediyenin izin belgesi ortaya çıktı
        Türkiye'nin yas günü
        Türkiye'nin yas günü
        Dronla görüntülenen son hali kâbustan farksız!
        Dronla görüntülenen son hali kâbustan farksız!
        Bir tek Grand Kartal'ın yangın merdiveni içeride!
        Bir tek Grand Kartal'ın yangın merdiveni içeride!
        Kahreden ayrılık! Anne ile kızı öldü! Baba ve oğlu kurtuldu!
        Kahreden ayrılık! Anne ile kızı öldü! Baba ve oğlu kurtuldu!
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Kartalkaya faciasında cenaze fırsatçıları!
        Kartalkaya faciasında cenaze fırsatçıları!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Ailesi kurtuldu, dehşette başka yöne kaçan Özüm kahretti!
        Ailesi kurtuldu, dehşette başka yöne kaçan Özüm kahretti!
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi
        Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi
        Maçta heyecan sürüyor
        Maçta heyecan sürüyor
        "Siz nasıl insansınız!"
        "Siz nasıl insansınız!"
        Jose Mourinho'dan Skriniar sözleri!
        Jose Mourinho'dan Skriniar sözleri!
        G.Saray Eyüpspor'la anlaştı!
        G.Saray Eyüpspor'la anlaştı!
        Konut satışında 67 ili geride bıraktı
        Konut satışında 67 ili geride bıraktı
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        Habertürk Anasayfa