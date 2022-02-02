Barcelona, Pierre-Emerick Aubameyang'ı kadrosuna kattığını açıkladı. İspanyol ekibi, oyuncuyla 30 Haziran 2023'e kadar sürecek sözleşme imzaladı. Anlaşmada 2025'e kadar opsiyon hakkı bulunuyor. Gabonlu oyuncunun sözleşme fesih bedeli olarak ise de 100 milyon Euro belirlendi.

Gabon, İspanya ve Fransa vatandaşlıkları bulunan Aubameyang, 2018'den bu yana Arsenal formasını giyiyordu.

Son bir ayda forvette hattını güçlendiren Barcelona, Ferran Torres ve Adama Traore'yi de kadrosuna dahil etti.