Ameliyat sonrası kulağındaki yumrulardan kurtulan genç kadın şunları söyledi: "Benim için her şey iyiye gitmeye başladı. Baş ağrısı ve baş dönmesi şikayetlerim yok oldu. Artık saklanmaya da ihtiyaç duymuyorum. Dr. Lee bana bir gelecek verdi. Kelimenin tam anlamıyla beni kurtardı."