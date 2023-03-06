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Pierce Brosnan: Yıllar sonra burada evleneceğimi bilmiyordum

4 Ağustos 2001'de Keely Shaye Smith ile nikâh masasına oturan Pierce Brosnan, yıllar öncesini andı. Smith ile İrlanda'daki Ashford Kalesi'nde evlenen Brosnan, "Bir gün sevgilim Keely Shaye ile Ashford Kalesi'nde evleneceğimi bilmiyordum. Remington Steel hayatımın en büyük hediyelerinden biriydi. İki hafta için gelmiştim, bir iş buldum ve bir ömür kaldım" dedi

Giriş: 06.03.2023 - 16:22 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Bir dönem 'James Bond' karakterini canlandıran oyuncu Pierce Brosnan, eşi Keely Shaye Smith'e duyduğu aşkı her fırsatta dile getirmeye devam ediyor. Smith ile 4 Ağustos 2001'de İrlanda'daki Ashford Kalesi'nde evlenen Brosnan, eşiyle dolaylı yoldan da olsa bağlantılı olan bir tesadüfü sosyal medya hesabından yayınladı. 

  • O AN AKLININ UCUNDAN BİLE GEÇMİYORDU

    Pierce Brosnan, gönderisinde "Remington Steel... 1984.. Yapımcılar o yıl Los Angeles'ta düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nın, sokaklarda çekim yapılan dizimizin programını olumsuz etkileyeceğini düşünüyordu. O yüzden Avrupa'ya taşındık. İrlanda'da bir ekiple anlaştık. Fransa ve Malta'ya gittik. Sonra da İrlanda'ya... Bu fotoğraf Ashford Kalesi'nde yapıldı. Sahnenin ne hakkında olduğu hakkında hiçbir fikrim yok" ifadelerine yer verdikten sonra kalenin kendisi için önemine değindi.

  • Pierce Brosnan, "Bir gün sevgilim Keely Shaye ile Ashford Kalesi'nde evleneceğimi bilmiyordum. 4 Ağustos 2001. Remington Steel hayatımın en büyük hediyelerinden biriydi. Beni ABD'ye getirdi. İki hafta için gelmiştim, bir iş buldum ve bir ömür kaldım" dedi. 

  • O ÇEKİMİN ÜZERİNDEN YILLAR GEÇTİ, AYNI YERDE EVLENDİLER

    Pierce Brosnan'ın kendisinin de anlattığı gibi 1984 yılında yani Keely Shaye Smith ile evlenmesinden tam 17 yıl önce önünde çekim yaptığı Ashford Kalesi, uzun süre sonra çiftin düğününe ev sahipliği yaptı.

  • İKİ ÇOCUKLARI BULUNUYOR

    Mutlu bir evlilik sürdüren Pierce Brosnan ve Keely Shaye Smith'in, Paris ve Dylan adında iki çocuğu bulunuyor.

  • ESKİ EŞİNİN ÇOCUĞUNA DA BABALIK YAPIYOR

    Brosnan, ilk evliliğini ise 1980-1991 yılları arasında Avustralyalı oyuncu Cassandra Harris ile gerçekleştirmişti. Harris, 1991'de 43 yaşındayken kanser nedeniyle hayatını kaybetmişti.

    Pierce Brosnan ile Cassandra Harris'in bu birlikteliğinden Charlotte ve Sean adında iki tane çocuğu oldu. Brosnan, eşi Cassandra'nın eski evliliğinden dünyaya gelen oğlu Christopher'ı da evlat edinip kendi soyadını verip ve nüfusuna geçirmişti.

    Fotoğraflar: Reuters, AP, Splash News

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