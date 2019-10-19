Pierce Brosnan, Altın Göz, Yarın Asla Ölmez, Başka Gün Öl ve Dünya Yetmez adlı James Bond filmlerinde rol aldı.



Brosnan, ilk evliliğini 1980'de Cassandra Harris ilen yaptı.



Brosnan bu evlilikten dört çocuk sahibi oldu.



1991 yılında eşini kaybeden Brosnan, 2001 yılında Keely Shaye Smith ile evlendi. Çiftin bu evlilikten iki çocuğu bulunuyor.