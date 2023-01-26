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Pierce Brosnan'dan eşi Keely Shaye Smith'e: Ben onun vücuduna değil, ruhuna aşığım - Magazin haberleri

Pierce Brosnan: Ben onun vücuduna değil, ruhuna aşığım

Bir dönem 'James Bond' karakterini canlandıran oyuncu Pierce Brosnan, eşi Keely Shaye Smith'e duyduğu aşkı her fırsatta dile getirmeye devam ediyor. Daha önce "eşinin her kıvrımını çok sevdiğini" söyleyen Brosnan, bu kez "Ben onun vücuduna değil ruhuna aşığım" dedi

Giriş: 26.01.2023 - 17:02 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Sinema tarihinin "en yakışıklı 'James Bond'u" olarak nitelendirilen Pierce Brosnan, 1994'te aşk yaşamaya başladığı Keely Shaye Smith ile 2001'de evlenmişti. Ünlü oyuncu eşiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. 

  • "O BENİM GÖZÜMDE DÜNYANIN EN GÜZEL KADINI"

    Keely Shaye Smith'e duyduğu aşkı her fırsatta dile getiren Brosnan, bu kez eşi hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "O benim gözümde dünyanın en güzel kadını. Ayrıca o bizim beş çocuğumuza da annelik yaptı" ifadelerini kullandı.

  • "BEN ONUN VÜCUDUNA DEĞİL RUHUNA AŞIĞIM"

    Pierce Brosnan, ayrıca eşinin görünümü nedeniyle yapılan eleştirilere de cevap niteliğinde bir yanıt verdi ve "Geçmişte ben karımın kişiliğine gerçekten aşık oldum. Sadece güzelliğine değil. Ve şimdi onu, benim çocuklarımın annesi olduğu için her zamankinden daha çok seviyorum. Ve her zaman onun aşkına layık olmak için mücadele ediyorum" dedi.

  • İKİ ÇOCUKLARI BULUNUYOR

    Mutlu bir evlilik sürdüren Pierce Brosnan ve Keely Shaye Smith'in, Paris ve Dylan adında iki çocuğu bulunuyor.

  • ESKİ EŞİNİN ÇOCUĞUNA DA BABALIK YAPIYOR

    Brosnan, ilk evliliğini ise 1980-1991 yılları arasında Avustralyalı oyuncu Cassandra Harris ile gerçekleştirmişti. Harris, 1991'de 43 yaşındayken kanser nedeniyle hayatını kaybetmişti.

    Pierce Brosnan ile Cassandra Harris'in bu birlikteliğinden Charlotte ve Sean adında iki tane çocuğu oldu. Brosnan, eşi Cassandra'nın eski evliliğinden dünyaya gelen oğlu Christopher'ı da evlat edinip kendi soyadını verip ve nüfusuna geçirmişti.

    Fotoğraflar: Reuters, AP, Splash News

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