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Pierce Brosnan 100 milyon dolarlık evini satamadı

Bir dönem 'James Bond' karakterini canlandıran İrlandalı aktör Pierce Brosnan, Los Angeles'taki malikanesine 100 milyon dolara alıcı bulamadı. Brosnan, inşası 10 yılda tamamlanan evini satamayınca bu karardan vazgeçti

01.09.2021 - 15:44 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Dünyaca ünlü oyuncu Pierce Brosnan (68), 100 milyon dolara satışa çıkardığı Los Angeles bölgesinin en pahalı 8. evi olarak bilinen mülküne bir türlü müşteri bulamadı.

    Brosnan, inşası 10 yılda tamamlanan malikanesine alıcı çıkmayınca bu kararından vazgeçti.

  • EVİ FİLMDEN İLHAM ALINARAK İNŞA EDİLDİ

    Ünlü yıldızın evi, rol aldığı 'Tomorrow Never Dies' (Yarın Asla Ölmez) adlı James Bond filminden ilham alınarak inşa edilmişti.

  • Pierce Brosnan, 2000 yılında aslında iki farklı yapıdan oluşan bu kompleksin arsalarından birini 5.1 milyon dolara, diğerini de 2.25 milyon dolara satın almıştı. Komplekste yer alan iki ayrı binada toplam dokuz yatak odası ve 14 banyo bulunuyor.

  • Okyanusun hemen kıyısında yer alan mülkün arazisinde bazıları açık havada olmak üzere yedi tane şömine bulunuyor. Havuzun çevresinde 20 kişilik bir oturma alanı ve bir de bar var.

  • Brosnan'ın, elden çıkaramadığı malikanenin kendine özel sinema salonu, müzik odası, spor salonu ve spa'sı da bulunuyor.

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