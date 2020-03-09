Pideye gizlenmiş toz esrar ele geçirildi - ELAZIĞ



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Aracın bagajında köpek yardımıyla arama yapılması- Pide arasındaki uyuşturucunun bulunması- Esrarın sergilenmesi

Elazığ'da pideye gizlenmiş toz esrar ele geçirildiELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen operasyonda pideye gizlenmiş 124 gram toz esrar ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması sonucu H.A'nın Diyarbakır'dan yolcu otobüsüyle İstanbul'a uyuşturucu götüreceği bilgisine ulaştı.Takip sonucu Elazığ sınırlarına giren otobüse operasyon düzenleyen ekipler, aracın bagajında pideye gizlenmiş 8 plaka halinde 124 gram toz esrar buldu.Gözaltına alınan H.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.